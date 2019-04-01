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Аграрии Исетского района проверяют семена на всхожесть

Экономика, 17:38 01 апреля 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

7 тыс. 712 тонн семян для ярового сева поступило на проверку в филиал "Россельхозцентра", более 6,5 тыс. тонн проверены, сообщает администрация Исетского района.

Из общего объема проверенных семян более 5,5 тыс. тонн признаны специалистами кондиционными. Всего сотрудниками центра до начала посевной кампании предстоит проверить на всхожесть, влажность 12 тыс. 252 тонны семенного материала.

Аграрии после проведения проверки семян по всем параметрам получают от службы протокол испытания. Большинство сельхозтоваропроизводителей района перед севом семена протравливают от болезней.

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# Исетский район , посевная кампания , проверка , семена

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