Аграрии Исетского района проверяют семена на всхожесть

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

7 тыс. 712 тонн семян для ярового сева поступило на проверку в филиал "Россельхозцентра", более 6,5 тыс. тонн проверены, сообщает администрация Исетского района.

Из общего объема проверенных семян более 5,5 тыс. тонн признаны специалистами кондиционными. Всего сотрудниками центра до начала посевной кампании предстоит проверить на всхожесть, влажность 12 тыс. 252 тонны семенного материала.

Аграрии после проведения проверки семян по всем параметрам получают от службы протокол испытания. Большинство сельхозтоваропроизводителей района перед севом семена протравливают от болезней.