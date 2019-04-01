Тюменские аграрии приобрели новую технику на сельхозвыставке

| Фото: с официальной страницы "Тюменьагромаш" во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы "Тюменьагромаш" во "ВКонтакте"

Контракты на общую сумму около 723 млн рублей подписаны в рамках IX агропромышленной выставки "Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень-Агро — 2019", которая прошла на базе выставочного комплекса "Пышминская долина", сообщает департамент АПК региона.

Участие в выставке приняли 56 компаний из 15 регионов России и Казахстана.

Они показали современную сельскохозяйственную технику и оборудование, в том числе более 30 новинок от российских и зарубежных производителей. Покупателей нашли 155 единиц сельскохозяйственной техники из 180 представленных.

Предприятие "Техно-Центр" представило 48 единиц техники, в том числе восемь новинок. Впервые были показаны трактор DEUTZ-FAHR AGROTON 9340TTV, трактор "Беларус-622", зерноупаковочная машина с верхней загрузкой МЗУ-01.02 и другие новинки.

Общество "Тюменьагромаш" представило 27 единиц техники, в том числе три новинки: трактор VERSATLE-340, дисковую мульчборону ЛДМ-7ПК, пресс-подборщик рулонный Pelikan Max.

Предприятие "Гагаринскремтехпред" представило более 25 единиц техники, в том числе шесть новинок: посевной комплекс ПК-8,5 "Кузбасс-Т" с пластиковым бункером 8 куб. метров и дополнительными опциями - приводом дозатора вариаторного типа, комплектом переоборудования междурядий на 150 мм и другими.

Состоялся конкурс "За лучшую экспозицию выставки", в котором принимали участие компании – участники выставки. Оценивалось количество представленной техники, наличие новинок, наличие уголка предприятия в крытом помещении, красочность и оригинальность оформления экспозиции, демонстрация техники в движении, компетентность презентации экспозиции участниками, экипировка персонала участников.

Первое место присуждено ООО "Техно-Центр", второе – АО "Тюменьагромаш", третье – ПАО "Гагаринскремтехпред".