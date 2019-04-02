2 апреля тюменцам обещают теплый ясный день

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До плюс пяти градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 2 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков, облака появятся над областным центром лишь после 20 часов.

С утра ветрено, но после обеда сильный западный ветер стихнет. Его скорость составит 2-4 метра в секунду. Направление переменится на юго-западное.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру достигнет 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха днем 60 %. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 18 минут. Долгота дня сегодня 13 часов 13 минут.

Евгения Тенегина