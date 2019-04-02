Зимники на Ямале работают с ограничениями

| Фото: ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Ограничения продолжают действовать на зимних автодорогах в связи с повышением температуры воздуха на Ямале 2 апреля, сообщает ИА "Север-Пресс".

Автозимник Уренгой — Красноселькуп открыт с 20 часов до 8 утра для полноприводных машин до 20 тонн. Днем дорога закрыта для всех автомобилей.

По автозимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале до 20 часов разрешено движение для всех видов автомобилей общей массой до 3,5 тонн. Ночью для всех видом машин до 30 тонн.

По дороге Салехард — Надым разрешено движение для всех автомобилей общей массой до 3,5 тонн. Движение грузовых ограничено до особого распоряжения.

Участок Азовы — Теги зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы — Теги закрыт для всех видом автомобилей. На участке Лабытнанги — Мужи до 20 часов разрешено движение для всех машин до 3,5 тонн, с 20 часов до 8 утра до 30 тонн.

Пользователи могут следить за состоянием зимника в режиме реального времени. Картинка с новых камер видеонаблюдения доступна через сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в разделе "Online-камеры".