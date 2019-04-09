Семьдесят четыре года назад советские войска взяли Кенигсберг

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9 апреля 1945 года советские войска под командованием маршала Александра Василевского взяли немецкий город-крепость Кенигсберг (сейчас российский Калининград).

Войска фронта впервые столкнулись с таким укреплением, как современная крепость и крупный немецкий город одновременно. Территория представляла собой сложную систему фортификационных сооружений, которые в комбинации с многочисленными каменными постройками предместий самого города обеспечивали возможность ведения длительной обороны.

Ликвидация немецкой группировки юго-западнее Кенигсберга позволила командованию Красной армии сосредоточить все усилия непосредственно против города-крепости и ее гарнизона. Учитывая особенности предстоящих боев, заблаговременно был предпринят ряд мер, прежде всего, в подготовке войск. Были сформированы специальные самостоятельные штурмовые группы и отряды для захвата оборонительных сооружений противника. Широко привлекалась авиация.

6 апреля в полдень после полуторачасовой артиллерийской подготовки, при поддержке мощных ударов авиации войска начали штурм укреплений внешнего обвода города-крепости. Первый день штурма имел определенный успех. Противник не сдержал удара войск Красной армии и вынужден был сдать свои передовые позиции, прикрывавшие непосредственные подступы к городу. Это позволило командованию сосредоточить дальнейшие усилия на участках прорыва и окончательно уточнить характер действий своих войск. Личный состав полков и дивизий еще увереннее стал атаковать противника.

7 апреля войска фронта включились в непосредственные уличные бои в городе. Штурмовые отряды, специально сформированные для действий в городе, играли в этот день ведущую роль. Блокируя отдельные здания и кварталы, они шаг за шагом продвигались вперед, уничтожая отдельные группы противника. Значительную помощь наземным войскам оказала в этот день авиация.

Немецкое командование надеялось, что с помощью фортов войска Красной армии будут остановлены и в город не войдут. Однако оно, по-видимому, не учло силу воздействия артиллерийских ударов на них с земли и бомбовых с воздуха, в результате которых отдельные гарнизоны фортов были вынуждены уже в ходе боя капитулировать.

8 апреля противник продолжал вести оборонительные бои за каждый квартал и дом в Кенигсберге, предпринимая неоднократные контратаки против наступающих. Сломив упорное сопротивление врага на внутреннем обводе крепости, к вечеру войска Красной армии овладели западной, северо-западной и южной частями города.

Последний день штурма 9 апреля был самым напряженным. Нарастающий удар штурмующих не дал возможности защитникам крепости удерживать свои позиции. О масштабе боев в городе можно было судить по показателям потерь противника. В этот день было уничтожено свыше 10 тыс. немецких солдат и офицеров, до 300 орудий разных калибров. К исходу дня противники был разгромлен и капитулировал.

10 апреля город очистили от оставшихся разрозненных групп, была организована охрана военно-промышленных объектов.

Войска Красной армии показали высокую выучку и проявили массовый героизм при ведении уличных боев. Президиум Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года учредил медаль "За взятие Кенигсберга", которой были награждены все участники боев.

Успешное овладение Кенигсбергом развенчали миф о неприступности немецких крепостей и решающим образом повлияли на дальнейший ход войны, позволили командованию Красной армии быстро переключить основную массу сил на новое направление – Земландский полуостров, где враг продолжал упорно сопротивляться.

При подготовке материала использована информация научно-исследовательского института Военной академии Генерального штаба ВС РФ.