Тюменская филармония разыграет билет на "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Весенняя ярмарка абонементов состоится в Тюменской филармонии с 5 по 7 апреля, сообщает пресс-служба концертно-театрального объединения.

Абонемент – это единый билет на несколько концертов. Филармония предлагает 25 абонементов и скидку на покупку абонемента 25 %. Личный филармонический абонемент: скидка 25 % при покупке 9 концертов, 20 % - при покупке от 5 до 8 концертов.

Ходить в Тюменскую филармонию выгодно компанией. При покупке любого абонемента в количестве более трех штук можно увеличить скидку на 5 %.

При покупке пяти разных абонементов шестой идет в подарок. Самые активные покупатели смогут бесплатно посетить концерты уникального 25-го абонемента – "Виртуальный концертный зал".

В честь открытия продаж 61-го концертного сезона Тюменской филармонии у каждого покупателя абонементов есть шанс выиграть в лотерею билет на фестиваль "Лето в Тобольском кремле".

Также состоится розыгрыш фиксированного места на все концерты текущего сезона среди покупателей абонементов нового сезона. Для участия необходимо оформить покупку с помощью своей карты Союза друзей филармонии. Каждому покупателю будет присвоен порядковый номер (номера участникам розыгрыша присваиваются в алфавитном порядке). Выбор победителя произойдет с помощью генератором случайных чисел.