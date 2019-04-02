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В Тобольске две управляющие компании оштрафовали за отказ вывозить снег

Общество, 18:43 02 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две управляющие компании оштрафованы за отказ вывозить снег с придомовых территорий в Тобольске, сообщает администрация города.

Заместитель главы города Александр Шпиренко предупредил все организации, ответственные за вывоз снега, произвести полную уборку и вывоз снега с обслуживаемых территорий до 15 апреля.

С 16 апреля администрация города начнет проверку всех территорий города. В случае игнорирования указания в законодательстве предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей.

Напомним, за 2018 год дорожными службами вывезено 195 тыс. 131 тонн снега, а с 1 января 2019 года, с учетом одинакового уровня выпавших осадков, вывезено 102 тыс. тонн.

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# вывоз снега , ЖКХ , Тобольск , уборка снега

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