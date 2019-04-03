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Музыку советского кино представят в музее Словцова

Общество, 15:38 03 апреля 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция-концерт "Музыка кино: старый добрый вальс" пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 4 апреля, начало в 16 часов, сообщают организаторы.

Лектор-киновед Наталья Соколова познакомит аудиторию с работами известных композиторов: Петра Чайковского, Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна и Андрея Петрова.

В программе музыкального лектория – знаменитые вальсы, написанные к известным советским кинофильмам: "Берегись автомобиля" (1966); "Петербургские тайны" (1994); "Метель" (1964); "О бедном гусаре замолвите слово" (1980); "Маскарад" (1941).

Киномузыка прозвучит в исполнении фортепианного дуэта – Ольги Аскаровой и Светланы Грауберг.

Подробности по телефонам 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.

Вход свободный.

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# кино , музей имени И , музыка , Наталья Соколова , Словцова , Я

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