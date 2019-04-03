Музыку советского кино представят в музее Словцова
Лекция-концерт "Музыка кино: старый добрый вальс" пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 4 апреля, начало в 16 часов, сообщают организаторы.
Лектор-киновед Наталья Соколова познакомит аудиторию с работами известных композиторов: Петра Чайковского, Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна и Андрея Петрова.
В программе музыкального лектория – знаменитые вальсы, написанные к известным советским кинофильмам: "Берегись автомобиля" (1966); "Петербургские тайны" (1994); "Метель" (1964); "О бедном гусаре замолвите слово" (1980); "Маскарад" (1941).
Киномузыка прозвучит в исполнении фортепианного дуэта – Ольги Аскаровой и Светланы Грауберг.
Подробности по телефонам 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.
Вход свободный.