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Тюменская "Анна Франк" едет в Санкт-Петербург

Общество, 12:20 03 апреля 2019

tdt.kto72.ru Международный фестиваль театров «LOFT» | Фото: tdt.kto72.ru

Актеры тюменской драмы участвуют в Международном фестивале театров "LOFT" в Санкт-Петербурге. Тюменцы сыграют спектакль "Анна Франк" по пьесе Аси Волошиной в постановке Александра Тихонова в драматическом театре на Васильевском 14 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения. Тюменцы выступят на одной сцене с коллективами драматического театра на Васильевском, театра на Литейном, театра "Комедианты". Постановки представят артисты театра "Святая крепость" (Выборг), академического театра им. Моссовета (Москва), Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова (Ярославль), Московского театра юного зрителя (Москва), Академического театра драмы им. Наума Орлова (Челябинск), театра драмы "Камерная сцена" (Самара). Приедут гости из зарубежья: Русский театр Эстонии, театры из Сербии, Словении и стран Балтии.

Помимо фестивальной программы на "LOFT" проведут круглый стол, лабораторию и обсуждения секции критиков, встречу с режиссером Камой Гинкасом и мастер-класс народного артиста России Валерия Баринова.

Фестиваль "LOFT" является правопреемником театрального фестиваля "Всеволожская весна", который проводился в Ленинградской области до 2018 года.

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# Санкт-Петербург , Тюменский драматический театр , фестиваль

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