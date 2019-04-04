В Тюмени выберут лучшего организатора мероприятия ко Дню птиц

| Фото: tooddchir.ru | Фото: tooddchir.ru

Областной заочный конкурс на лучшее мероприятие, посвященное международному Дню птиц, стартовал в Тюмени, сообщает областное общественное детское движение "ЧИР".

Конкурс проводится до 30 апреля.

На конкурс принимают отчеты учреждений о проведенных природоохранных мероприятиях, посвященных Дню птиц. Работы можно оформить в виде презентаций или эко-репортажей.

Длительность эко-репортажа не должна превышать пяти минут. Презентация должна содержать не более 20 слайдов. В титрах кинофильма (или в звуковом сопровождении) и на титульном листе презентации необходимо указать Ф.И.О автора, либо название киностудии или творческого коллектива, название фильма, места, где осуществлялось мероприятие, название детского коллектива.

Будут оцениваться содержательность мероприятий, презентаций или эко-репортажа, умение привлечь внимание к интересным орнитологическим событиям, находкам, качество оформления, творчество, количество мероприятий, операторская работа.

Отчет о мероприятиях необходимо выслать до 30 апреля на электронный адрес: cherepkova@pioner72.ru (с пометкой "День птиц"). К нему необходимо приложить презентацию (не более 20 слайдов) или эко-репортаж (не более 5 минут) с текстовым пояснением.

С подробной информацией можно ознакомиться в положении конкурса, а также по телефону: 8-912-994-39-53 (Галина Черепкова).