Семьдесят пять лет назад была освобождена Одесса
10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу от фашистов. Бои вели войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского.
Противник строил оборону, используя водные преграды, рельеф местности, а также пользуясь плохой погодой, затруднявшей проезд вне дорог. По данным разведки и показаниям пленных было установлено, что на подступах к городу есть четыре рубежа обороны, в том числе по западному берегу Тилигульского лимана, по западному берегу Аджалыкского лимана, по западному берегу Большого Аджалыкского лимана и городской обвод.
Несмотря на ряд трудностей и ожесточенное сопротивление врага, советские бойцы захватили плацдарм на западном берегу Тилигульского лимана. 4 дня продолжались кровопролитные бои за небольшой кусочек земли. Гвардейцы с честью вышли из этой битвы, отстояв плацдарм, и вскоре развернули наступление. Вечером 4-го апреля войска развили наступление на с. Свердлово, а также в направлении Коблево, Кошары, Тишковка.
Успешно форсировав Аджалыкский лиман, части РККА устремились к третьему рубежу, возведенному противником.
6 апреля велись ожесточенные бои за высоты севернее Свердлово. Конно-механизированная группа 3-го Украинского фронта овладела железнодорожной станцией Раздельная, однако противник провел сильный удар и завязалась ожесточенная схватка.
К вечеру 8 апреля 5-я Ударная армия ступила в пространство между двумя лиманами – Куяльницким и Большим Аджалыкским. Были освобождены населенные пункты Гильдендорф и Фонтанка. В ночь с 8 на 9 апреля удалось овладеть хутором Шевченко.
Штурм Одессы планировалось вести одновременно с суши, воздуха и моря.
Противник готовился к боям внутри города: в районе Лузановки были построены блиндажи, на перекрестках улиц и площадях города – долговременные огневые точки. Однако командование не желало лишних разрушений в городе, поэтому применение артиллерии было весьма ограниченным на завершающем этапе проведения Одесской операции.
Стремясь задержать продвижение cоветских войск, противник взорвал дамбу в районе Лузановки, вода затопила прилегающую местность к станции. Противник ожесточенно сопротивлялся в районе Жеваховой горы и Шкодовой горы.
К 19 часам соединения армии прорвали последний оборонительный рубеж на перешейке между Куяльницким лиманом и Черным морем и подошли к окраинам Одессы. Штурм города начался в 20 часов. Авиация нанесла удар по вражеским судам в акватории порта, сорвав, таким образом, эвакуацию значительной части вражеского контингента морем.
Первыми в пределы города ворвались части 416-й, 320-й, 248-й, и 86-й гвардейской стрелковых дивизий. Бои продолжались всю ночь с 9 по 10 апреля за каждый квартал, за каждый дом.
Бойцы 905-го полка 248-й дивизии овладели Сабанеевым мостом, вскоре командир дивизии полковник Николай Галай с группой автоматчиков водрузил знамя над оперным театром.
Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества