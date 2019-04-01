Семьдесят пять лет назад была освобождена Одесса

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу от фашистов. Бои вели войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского.

Противник строил оборону, используя водные преграды, рельеф местности, а также пользуясь плохой погодой, затруднявшей проезд вне дорог. По данным разведки и показаниям пленных было установлено, что на подступах к городу есть четыре рубежа обороны, в том числе по западному берегу Тилигульского лимана, по западному берегу Аджалыкского лимана, по западному берегу Большого Аджалыкского лимана и городской обвод.

Несмотря на ряд трудностей и ожесточенное сопротивление врага, советские бойцы захватили плацдарм на западном берегу Тилигульского лимана. 4 дня продолжались кровопролитные бои за небольшой кусочек земли. Гвардейцы с честью вышли из этой битвы, отстояв плацдарм, и вскоре развернули наступление. Вечером 4-го апреля войска развили наступление на с. Свердлово, а также в направлении Коблево, Кошары, Тишковка.

Успешно форсировав Аджалыкский лиман, части РККА устремились к третьему рубежу, возведенному противником.

6 апреля велись ожесточенные бои за высоты севернее Свердлово. Конно-механизированная группа 3-го Украинского фронта овладела железнодорожной станцией Раздельная, однако противник провел сильный удар и завязалась ожесточенная схватка.

К вечеру 8 апреля 5-я Ударная армия ступила в пространство между двумя лиманами – Куяльницким и Большим Аджалыкским. Были освобождены населенные пункты Гильдендорф и Фонтанка. В ночь с 8 на 9 апреля удалось овладеть хутором Шевченко.

Штурм Одессы планировалось вести одновременно с суши, воздуха и моря.

Противник готовился к боям внутри города: в районе Лузановки были построены блиндажи, на перекрестках улиц и площадях города – долговременные огневые точки. Однако командование не желало лишних разрушений в городе, поэтому применение артиллерии было весьма ограниченным на завершающем этапе проведения Одесской операции.

Стремясь задержать продвижение cоветских войск, противник взорвал дамбу в районе Лузановки, вода затопила прилегающую местность к станции. Противник ожесточенно сопротивлялся в районе Жеваховой горы и Шкодовой горы.

К 19 часам соединения армии прорвали последний оборонительный рубеж на перешейке между Куяльницким лиманом и Черным морем и подошли к окраинам Одессы. Штурм города начался в 20 часов. Авиация нанесла удар по вражеским судам в акватории порта, сорвав, таким образом, эвакуацию значительной части вражеского контингента морем.

Первыми в пределы города ворвались части 416-й, 320-й, 248-й, и 86-й гвардейской стрелковых дивизий. Бои продолжались всю ночь с 9 по 10 апреля за каждый квартал, за каждый дом.

Бойцы 905-го полка 248-й дивизии овладели Сабанеевым мостом, вскоре командир дивизии полковник Николай Галай с группой автоматчиков водрузил знамя над оперным театром.

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества