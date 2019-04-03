Ямал возглавил рейтинг объема тендеров УФО

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Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг объема тендеров Уральского федерального округа, сообщает salestech-системы OTC.ru.

Совокупный тендерный портфель Ямала на начало апреля равен 50 млрд 66 млн 170 тыс. рублей. Заявлено 504 тендера.

На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ с тендерами на общую сумму 43 млрд 505 млн 565 тыс. рублей. Количество тендеров 723.

На третьем – юг Тюменской области, объем тендеров 20 млрд 258 млн 568 тыс. при количестве размещений 983.

Объем совокупного тендерного портфеля Тюменской области, включая ЯНАО и ХМАО, составил 113 млрд 830 млн 303 тыс. рублей.

Заказчик самой крупной закупки, объявивший максимальную сумму на поставку нефтепродуктов 17 млрд 395 млн рублей, АО "Ямалкоммунэнерго".

"Искусственный интеллект системы OTC.ru, проанализировав историю аналогичных тендеров, их участников и победителей, показывает, что потенциальными поставщиками станут Газпром Межрегионгаз, ООО "СМТ", АО "Газпромнефть-Аэро", ООО "Альянс-Групп", - поясняет аналитик OTC.ru Михаил Лундберг.

На втором месте Роснефть, выставившая суммарно 4 лота на 14 млрд 904 млн 830 тыс. рублей. Компания выбирает подрядчиков для работ по цементированию скважин в ХМАО.

Третье место принадлежит тендеру компании "Газпром добыча Ямбург", объявивший конкурс на воздушные перевозки и готовой заплатить за контракт до 4 млрд 581 млн 398 тыс. рублей. В этом случае наиболее вероятные претенденты на статус поставщика услуги авиакомпания "Ямал", авиакомпания "Газпром Авиа", АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" и ПАО "Аэрофлот".

И совсем небольшой, по меркам Тюменской области, разрыв – "всего" в 394 млн рублей между тендерами, занявшими третье и четвертое место.

Для сравнения – совокупный тендерный объем всей Курганской области составляет 359 млн 844 тыс. рублей.

Четвертое место за "РН-Юганскнефтегаз". Предприятие планирует провести "Текущий ремонт НКТ гладких и с высаженными наружу концами Нефтеюганского региона (ЦПП-1)", "Текущий ремонт НКТ гладких и с высаженными наружу концами Правдинского и Приобского регионов" и "Текущий ремонт НКТ гладких и с высаженными наружу концами Нефтеюганского и Майского регионов (ЦПП-2, ЦДНГ-18)". Сумма, заявленная организатором, 4 млрд 87 млн 223 тыс. рублей.