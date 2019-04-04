Тюменский медицинский университет возглавила Ирина Медведева

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой Тюменского государственного медицинского университета, и. о. ректора Ирина Медведева вновь возглавила Тюменский ГМУ. В выборах ректора вуза участвовали 99 делегатов из числа членов Ученого совета, сотрудников и учащихся вуза.

На должность главы учебного учреждения также претендовали доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии с курсом урологии Тюменского ГМУ Павел Зотов и доктор медицинских наук, заведующая кафедрой биологии Тюменского ГМУ, заместитель директора Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ Светлана Соловьева.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

"Имена всех кандидатов были согласованы комиссией Минздрава России. Из четырех человек, изначально претендовавших на пост ректора университета, к участию в голосовании аттестованы трое. Они представили в министерстве свои программы и прошли собеседование", - пояснил председатель избирательной комиссии, профессор, заведующий кафедрой, заслуженный профессор Тюменского ГМУ Владимир Жмуров.

Основные тезисы программ кандидатов были опубликованы за несколько месяцев до голосования. На конференции они кратко напомнили коллегам свое видение перспектив образовательной, научной, медицинской деятельности вуза. Так, Владимир Зотов акцентировал внимание на необходимости усилить научно-исследовательскую работу и издательскую деятельность. Светлана Соловьева предложила комплекс мер, связанных с развитием корпоративной культуры и внедрением результатов научных исследований вуза в работу университетской клиники и лечебных учреждений региона. Ирина Медведева подчеркнула важность развития международных связей университета и создания комфортных условий для проживания студентов.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Преподаватели, студенты и члены Ученого совета получили возможность задать вопросы и высказаться о личных качествах и деловой репутации кандидатов.

По итогам выборов за Ирину Медведеву отдали голоса 92 из 99 делегатов- избирателей. Должность ректора Тюменского ГМУ она займет во второй раз. Подводя итоги последних пяти лет, руководитель учебного учреждения напомнила о достижениях вуза в образовательной деятельности, в сфере дополнительного профессионального образования, науке и хозяйственной работе. Так, в вузе открыта магистратура по направлению подготовки "Общественное здравоохранение", выпускники успешно проходят процедуру аккредитации, созданы Центр симуляционного обучения и учебная фармацевтическая лаборатория, вуз вступил в систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования, открыты новые научные журналы, выросли доходы от платных услуг.

Вместе с тем, отметила ректор, пришлось принять ряд непопулярных решений в связи с введением новых образовательных стандартов.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

"Планов на будущее много. Я понимаю, как важно создавать комфортную среду для студентов – обеспечить хорошие условия проживания, качественное питание, а значит, нужно вплотную заняться ремонтом второго общежития, постараемся обновить его за два года. Мы создали центр бережливых технологий и подготовили лидеров, теперь нужно с их помощью обучить работников здравоохранения всего Урала. Мы также намерены привлечь больше иностранных студентов, наши преподаватели могут вести занятия на английском языке. Планируем развивать международные проекты. Обратим внимание обеспечению медицинскими кадрами лечебных учреждений Кургана и Тобольска, мы целенаправленно работаем, чтобы наши выпускники отправились туда работать", - сказала Ирина Медведева.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Напомним, что ректор Тюменского государственного медицинского вуза занимает должность в течение пяти лет.

Татьяна Ковалева