Тюменцев приглашают на футбольную "Уральскую весну"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Дублеры ФК "Тюмень" сыграют в предсезонном турнире "Уральская весна" на своем поле с 5 по 7 апреля, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Соперниками хозяев будут другие участники регионального первенства страны среди команд третьего дивизиона: тобольский и курганский одноименные клубы "Тобол", а также "СДЮСШОР" из Перми.

Соревнования состоятся на основном поле стадиона "Геолог". Для зрителей будет открыта Восточная трибуна. Вход бесплатный.