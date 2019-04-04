Тюменцев приглашают на футбольную "Уральскую весну"
| Фото: fc-tyumen.ru
Дублеры ФК "Тюмень" сыграют в предсезонном турнире "Уральская весна" на своем поле с 5 по 7 апреля, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Соперниками хозяев будут другие участники регионального первенства страны среди команд третьего дивизиона: тобольский и курганский одноименные клубы "Тобол", а также "СДЮСШОР" из Перми.
Соревнования состоятся на основном поле стадиона "Геолог". Для зрителей будет открыта Восточная трибуна. Вход бесплатный.