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Тюменцев приглашают на футбольную "Уральскую весну"

Спорт, 13:04 04 апреля 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Дублеры ФК "Тюмень" сыграют в предсезонном турнире "Уральская весна" на своем поле с 5 по 7 апреля, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Соперниками хозяев будут другие участники регионального первенства страны среди команд третьего дивизиона: тобольский и курганский одноименные клубы "Тобол", а также "СДЮСШОР" из Перми.

Соревнования состоятся на основном поле стадиона "Геолог". Для зрителей будет открыта Восточная трибуна. Вход бесплатный.

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# стадион Геолог , ФК Тюмень , футбол

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