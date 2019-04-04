Ведущий Леонид Каневский приехал в Тюмень для съемок нового эпизода

| Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте

Над съемками нового эпизода для документального сериала "Следствие вели..." в Тюмени трудится известный ведущий и актер театра и кино Леонид Каневский со своей командой. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

В будущем Леонид Каневский расскажет телезрителям о задержании преступника по материалам уголовного дела 1973 года. "Сейчас идет съемочный процесс. Леонид Семенович работает с нашим ветераном, который принимал непосредственное участие в задержании злоумышленника", — поделился Антон Каморников.

| Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте

Известный ведущий со своей супругой прибыл в Тюмень 3 апреля. В музее УМВД России по Тюменской области он встретился с молодыми оперативными сотрудниками, ветеранами МВД. Леонид Каневский рассказал о киноролях, как снимает цикл своих передач, какие истории выбирает. Начальник управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов наградил гостя памятной медалью "100 лет уголовному розыску".

| Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте

Сегодня у Леонида Каневского первый съемочный день, работа продолжится и завтра.

| Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников, ведущий передачи "Следствие вели..." записывал часть выпуска в областной столице в ноябре 2018 года. Сейчас съемочная группа дорабатывает материал.

Инна Пахомова