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Ведущий Леонид Каневский приехал в Тюмень для съемок нового эпизода

Общество, 11:47 04 апреля 2019

из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте

Над съемками нового эпизода для документального сериала "Следствие вели..." в Тюмени трудится известный ведущий и актер театра и кино Леонид Каневский со своей командой. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

В будущем Леонид Каневский расскажет телезрителям о задержании преступника по материалам уголовного дела 1973 года. "Сейчас идет съемочный процесс. Леонид Семенович работает с нашим ветераном, который принимал непосредственное участие в задержании злоумышленника", — поделился Антон Каморников.

из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте

Известный ведущий со своей супругой прибыл в Тюмень 3 апреля. В музее УМВД России по Тюменской области он встретился с молодыми оперативными сотрудниками, ветеранами МВД. Леонид Каневский рассказал о киноролях, как снимает цикл своих передач, какие истории выбирает. Начальник управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов наградил гостя памятной медалью "100 лет уголовному розыску".

из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте

Сегодня у Леонида Каневского первый съемочный день, работа продолжится и завтра.

из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени" ВКонтакте

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников, ведущий передачи "Следствие вели..." записывал часть выпуска в областной столице в ноябре 2018 года. Сейчас съемочная группа дорабатывает материал.

Инна Пахомова

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# МВД , полиция , съемка

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