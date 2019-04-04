Гран-при фестиваля народного творчества вручили в Ялуторовске

| Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru

Пятеро участников получили Гран-при XXV областного открытого фестиваля народного творчества им. Саввы Мамонтова. Награждение и гала-концерт состоялись в ялуторовском Дворце культуры, сообщает администрация города.

Высшими наградами отмечены представители Ялуторовска Алена Лихачева, Дмитрий Собянин, вокальный ансамбль "Забава", детский сад № 8, а также ансамбль казачьего танца "Казачья вольница" из Омутинского района.

| Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru

Участие в фестивале приняли участие более 2 тыс. артистов из Тюменской, Свердловской и Курганской областей. Фестивальные мероприятия посетили более 5 тыс. зрителей.

5 и 6 апреля во Дворце культуры состоятся "Театральные встречи", которые соберут самодеятельные театральные коллективы.

| Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru

Областной открытый фестиваль народного творчества им. Саввы Мамонтова проводится ежегодно с 1994 года. В числе участников - театральные, хореографические и цирковые коллективы, вокальные ансамбли, творческие коллективы и отдельные исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества и художники, воспитанники детских садов, самодеятельные авторы, инструментальные оркестры.