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Яблони и акации высадят на развязке улиц Мельникайте и Дамбовская в Тюмени

Общество, 13:26 04 апреля 2019

фото "Тюменская линия"

233 желтых акаций и 156 яблонь высадят на развязке на пересечении ул. Мельникайте и Дамбовская, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Эти деревья дорожные строители высадят взамен утраченных — около 160 старых тополей, кленов и лип — в рамках строительства транспортной развязки.

В департаменте недропользования и экологии Тюменской области отметили, что вынужденный снос деревьев не нанесет вред природной популяции видов. Все деревья, попавшие в зону строящейся автомобильной развязки в районе пересечения улиц Мельникайте и Дамбовской, имеют искусственное происхождение. Этот факт подтвержден специальным обследованием в районе развязки. Они не относятся к "краснокнижным" и не подпадают под действие ст. 60 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

"Под охрану в нашем регионе взяты только растения естественного происхождения. Эта норма закреплена постановлением администрации Тюменской области от 4 апреля 2005 года № 67-пк", - уточнили в региональном департаменте недропользования и экологии.

admtyumen.ru

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# недропользование , озеленение , развязка , строительство , экология

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