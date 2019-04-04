Яблони и акации высадят на развязке улиц Мельникайте и Дамбовская в Тюмени

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

233 желтых акаций и 156 яблонь высадят на развязке на пересечении ул. Мельникайте и Дамбовская, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Эти деревья дорожные строители высадят взамен утраченных — около 160 старых тополей, кленов и лип — в рамках строительства транспортной развязки.

В департаменте недропользования и экологии Тюменской области отметили, что вынужденный снос деревьев не нанесет вред природной популяции видов. Все деревья, попавшие в зону строящейся автомобильной развязки в районе пересечения улиц Мельникайте и Дамбовской, имеют искусственное происхождение. Этот факт подтвержден специальным обследованием в районе развязки. Они не относятся к "краснокнижным" и не подпадают под действие ст. 60 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

"Под охрану в нашем регионе взяты только растения естественного происхождения. Эта норма закреплена постановлением администрации Тюменской области от 4 апреля 2005 года № 67-пк", - уточнили в региональном департаменте недропользования и экологии.