Акция "100 баллов для победы" проходит по всей стране

| Фото: www.obrnadzor.gov.ru | Фото: www.obrnadzor.gov.ru

Всероссийская акция "100 баллов для победы" пройдет во всех регионах страны в пятый раз, сообщает Рособрнадзор.

В рамках акции выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к госэкзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

В этот раз марафон посвящен Году театра в России. Поэтому большинство мастер-классов будет о подготовке к ЕГЭ по литературе и русскому языку.

Участниками акции в Тюменской области стали 6 тыс. старшеклассников и 300 высокобалльников. Гостям презентовали свою профессию артист и режиссер Тюменского театра кукол Антон Нестеренко, ведущие актрисы Тюменского драматического театра Дарья Терешина и Елена Цыбульская. Ребята познакомились с первым двухсотбалльником региона – учителем областной физико-математической школы, наставником финалистов всероссийской олимпиады школьников Константином Бочкаревым.

Напомним, в 2018 году было 599 стобалльников по литературе и 3 тыс. 722 по русскому. Большинство из них поступили в ведущие вузы страны и переехали из родных городов.