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Школы Упоровского района оштрафовали за доступ учеников к запрещенным сайтам

Происшествия, 16:54 05 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доступ к вредоносным ресурсам заблокирован в пяти школах Упоровского района, сообщает прокуратура Тюменской области.

В библиотеке Упоровской школы был организован доступ несовершеннолетних в Интернет. С компьютеров можно было свободно зайти на сайты, содержащие информацию порнографического и экстремистского характера, о продаже наркотиков, способах совершения суицида и другую информацию.

Прокуратура района возбудила в отношении учреждения административное дело. По результатам его рассмотрения мировой судья оштрафовал организацию на 20 тыс. рублей.

Аналогичные нарушения выявлены в ходе проверки Суерской, Емуртлинской, Масальской и Пятковской школ. В адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения доступ к вредоносной информации ограничен, к дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц.

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# Интернет , Упоровский район , школы

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