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Тоболяк выплатил долг после ареста автомобиля

Происшествия, 14:19 05 апреля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Житель Тобольска погасил долг после ареста автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В Тобольском межрайонном отделе судебных приставов находилось на исполнении производство о взыскании налогов и сборов на сумму более 800 тыс. рублей. Должник не приступал к погашению задолженности. Судебный пристав обнаружил в собственности у мужчины автомобиль Toyota RAV4. Он предупредил должника, что машина будет передана на реализацию в счет погашения долга.

Должник в кратчайшие сроки оплатил задолженность в полном размере.

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# автомобиль , долги , судебные приставы , Тобольск

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