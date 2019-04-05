Тоболяк выплатил долг после ареста автомобиля

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Житель Тобольска погасил долг после ареста автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В Тобольском межрайонном отделе судебных приставов находилось на исполнении производство о взыскании налогов и сборов на сумму более 800 тыс. рублей. Должник не приступал к погашению задолженности. Судебный пристав обнаружил в собственности у мужчины автомобиль Toyota RAV4. Он предупредил должника, что машина будет передана на реализацию в счет погашения долга.

Должник в кратчайшие сроки оплатил задолженность в полном размере.