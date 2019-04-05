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Будущие руководители тобольского технопарка прошли обучение в Сколково

Общество, 17:27 05 апреля 2019

agrocompost.ru | Фото: agrocompost.ru

Курсы повышения квалификации для руководителей детских технопарков "Кванториум" прошли в Москве на базе инновационного центра "Сколково", сообщает администрация Тобольска.

Тобольск в образовательной сессии представили руководитель центра детского технического творчества Максим Вильцан и педагог-психолог Тобольского многопрофильного техникума Людмила Якушева.

Обучение провели ведущие эксперты в области подготовки руководителей и персонала технопарков. Основным спикером выступил исполняющий обязанности генерального директора Фонда новых форм развития образования Максим Инкин. На повестке прорабатывались различные вопросы, связанные с открытием новых "Кванториумов" в 2019 году и особенности функционирования уже ранее созданных технопарков. Будущих директоров обучали в вопросе открытия детского технопарка "Кванториум" с нуля. Участники из разных городов обменялись опытом работы.

В Тобольске ведется активная работа по открытию детского технопарка "Кванториум". Ожидается, что он распахнет свои двери для 350 воспитанников в сентябре 2019 года. У юных тоболяков появится возможность заниматься в разнообразных квантумах: "IT-квантум", "VR/AR-квантум", "Аэроквантум", "Наноквантум", "Промдизайнквантум", "Промробоквантум".

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# кванториум , курсы , Сколково , Тобольск

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