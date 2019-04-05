Тюменская область присоединится к всероссийской акции ОНФ #СохранимЛес

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Тюменцев приглашают присоединиться к всероссийской акции молодежного крыла ОНФ #СохранимЛес, которая стартует 7 апреля. В этот день во многих городах страны будут открыты специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет, сообщается на сайте ОНФ.

Сдать макулатуру может любой желающий. Рекордсменов ждут приятные сюрпризы и ценные подарки. В Тюмени принести бумагу, отслужившую свое, можно в ТЦ Зеленый берег (Алебашевская, 19) , в детскую библиотеку "Радуга" (Харьковская, 48), в Западно-Сибирский государственный колледж (Рылеева, 34), медицинский колледж (Холодильная, 81) и Университет Северного Зауралья (Республики, 7).

Как напоминают активисты, переработка одной тонны макулатуры может сэкономить 20 тыс. литров воды, 1 тыс. кВт электроэнергии, а главное - избежать вырубки более одного миллиона гектара леса за один год.

Как рассказал заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, начнется экологическая акция во Владивостоке, а финиширует в в Калининградской области. Регионы в течение дня будут передавать экологическую эстафету друг другу, отследить которую можно по хештегу#СохранимЛес.

"Сегодня многие говорят о необходимости сортировки и переработке мусора. Но, зачастую даже не знают, с чего начать. Отделить бумагу от других отходов – одна из самых простых и понятных задач. Традиция сбора макулатуры в нашей стране была отличной, ее надо возрождать. Начинать с себя, семьи, друзей, коллектива. Акция #СохранимЛес это то, что мы можем сделать здесь и сейчас, чтобы улучшить экологию в нашей стране. Меньше говорить и больше делать – вот что нужно", - пояснил он.

Всю собранную макулатуру передадут региональным операторам для дальнейшей переработки. А на сайте "Молодежка ОНФ" опубликуют рейтинг самых активных регионов по результатам акции #СохранимЛес.