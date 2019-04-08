Скворцы и трясогузки прилетели в Тюменскую область

| Фото: "Большой год в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Большой год в Тюменской области" во ВКонтакте

Жители тюменского региона – участники акции "Весна идет" - зафиксировали прилет грачей, скворцов, трясогузок и других перелетных птиц.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ, кандидат биологических наук Мария Лупинос.

Акция "Весна идет" в четвертый раз проходит в Тюменской области. Она стартовала с начала марта, завершится 22 мая. По словам Марии Лупинос, количество любителей-орнитологов растет. На сегодня около 200 человек состоит в группе тюменского отделения Союза птиц России.

"По сообщению Любови Докучаевой, у нас в Тюмени уже появились белые трясогузки, - поделилась доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ, координатор акции. – А Дмитрий Поршнев из Ялуторовска заметил и сообщил нам о чибисе и черном коршуне. Также по информации участников акции на территории Тюмени появились жаворонки и скворцы".

| Фото: "Тюменское отделение союза охраны птиц России" во ВКонтакте | Фото: "Тюменское отделение союза охраны птиц России" во ВКонтакте

Организаторы экологической акции "Весна идет" отмечают, что интерес к ней есть у людей разного возраста и профессий. Сообщения о перелетных птицах поступают из разных уголков региона, в том числе из Ямала и Югры.

"У нас есть школьники, с которыми мы работаем. Допустим, из Ишима Аня Гидлер с мамой - любители птиц, они биологией увлекаются и орнитологией в том числе. В различных конкурсах у нас участвуют. Есть любители птиц – участники акции среднего возраста, никак не связанные с орнитологией, они по профессии менеджеры, инженеры. Есть группа постарше", - рассказала Мария Лупинос.

| Фото: "Тюменское отделение союза охраны птиц России" во ВКонтакте | Фото: "Тюменское отделение союза охраны птиц России" во ВКонтакте

По ее словам, наблюдения жителей региона за перелетными птицами помогают ученым: "Из года в год даты прилета птиц в наши края немного меняются, сдвигаются. Мы, таким образом, устанавливаем среднюю фенологическую дату. Допустим, для грачей – 8-9 марта".

Для тюменцев, любителей пернатых, орнитологи организовывают еще и соревнования. В группе "Большой год в Тюменской области" участники выкладывают фото с птицами. Кто больше всех запечатлеет птиц за календарный год, получит специальный приз.

Итогом акции "Весна идет" станет чествование людей, которые активно сообщали орнитологам о появлении на территории региона птиц, вернувшихся из теплых стран. Им вручат наборы открыток "Птицы Тюменской области", плакаты "72 птицы Тюмени" и тематические книги.

Анжела Лебедева