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Перелеты из Арктики и с Крайнего Севера субсидируют из федерального бюджета

Общество, 12:42 06 апреля 2019

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Авиаперелеты из районов Арктической зоны и Крайнего Севера и в обратном направлении будут включены в список субсидируемых маршрутов к 2020 году. Об этом сообщает ИА "Север-пресс".

К территориям Арктической зоны РФ, в частности, относятся Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Мурманская область, Воркута, ряд районов Якутии, Красноярского края и Архангельской области.

Стратегия пространственного развития призвана, в частности, ликвидировать ряд инфраструктурных ограничений и сократить разницу в уровне развития регионов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти направят 15 млрд рублей на систему субсидирования авиаперелетов в ряд регионов страны в 2019 году.

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# авиаперелеты , ЯНАО

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