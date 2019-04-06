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Сайты, торговавшие дубликатами элитного алкоголя, заблокированы в Тюменской области

Общество, 15:49 06 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доступ к 13 сайтам по незаконной продаже алкоголя заблокирован в Тюменской области. Интернет-магазины гарантировали доставку дубликатов элитного алкоголя в различные регионы России, сообщает региональная прокуратура.

Как отметили в надзорном ведомстве, продажа алкогольной продукции дистанционным способом не допускается по закону. А Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Межрайонная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании информации, размещенной на 13 сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ.

Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме и настоящее время доступ к противоправной информации заблокирован.

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# алкоголь , Интернет , прокуратура

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