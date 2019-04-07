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Православные христиане отмечают Благовещение

Общество, 10:59 07 апреля 2019

www.pravmir.ru | Фото: www.pravmir.ru

Православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, сообщает РИА Новости.

Благовещение - один из 12-ти главных христианских праздников, олицетворяет событие, когда Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил ей благую весть о том, что она, будучи девой, от Духа Святого родит Иисуса Христа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе и выпустит в небо белых голубей, так как голубь является символом Святого Духа.

2 марта православные в России отметили Вселенскую родительскую субботу.

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