Православные христиане отмечают Благовещение

| Фото: www.pravmir.ru | Фото: www.pravmir.ru

Православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, сообщает РИА Новости.

Благовещение - один из 12-ти главных христианских праздников, олицетворяет событие, когда Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил ей благую весть о том, что она, будучи девой, от Духа Святого родит Иисуса Христа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе и выпустит в небо белых голубей, так как голубь является символом Святого Духа.

2 марта православные в России отметили Вселенскую родительскую субботу.