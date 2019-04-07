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Названы регионы с самым дорогим борщом

Общество, 12:25 07 апреля 2019

gastronom.ru | Фото: gastronom.ru

Эксперты посчитали, во сколько обойдется приготовление тарелки борща для жителей регионов России, сообщает "Лента.ру".

Самую высокую цену за ингредиенты для супа заплатят жители Сахалина. Им тарелка борща объемом 300 миллилитров обойдется в 45 рублей. Самый дешевый борщ могут приготовить жители Пензы. За покупку продуктов в расчете на порцию супа они заплатят 19,5 рублей.

Средняя цена тарелки домашнего борща для россиян — 25 рублей. Примерно столько же суп стоит для петербуржцев. Для москвичей его цена составляет 31,2 рубля.

Для оценки стоимости специалисты взяли за основу классический рецепт борща. Они оценили стоимость следующих продуктов: 500 граммов говядины, 250 граммов капусты, три картофелины, две свеклы, одна морковь, одна луковица, столовая ложка томатной пасты, растительное масло, два зубчика чеснока и 15 граммов сметаны. Продукты рассчитаны на приготовление трех литров супа.

Отмечается, что покупка тарелки борща в предприятиях общественного питания будет стоить для россиян дороже домашнего супа. Средняя цена за порцию составляет 84 рубля. Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.

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