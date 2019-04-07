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В России ужесточили требования к автошколам

Общество, 15:25 07 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Контроль за автошколами ужесточает российская Госавтоинспекция c 7-го апреля, сообщает РИА Новости.

В этот день вступают в силу два приказа МВД, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

Наличие согласованных с ГИБДД программ обучения водителей и заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы становится обязательным условием для работы автошкол. При этом ранее согласованные программы после вступления в силу приказа повторному согласованию не подлежат.

Заключения о соответствии учебно-материальной базы будут выдаваться автошколам после проверки специалистами ГИБДД. Наличие официального сайта у автошкол - обязательное условие для получения заключения. В ходе проверки сотрудник ГИБДД будет вести видеосъемку. Срок действия заключений - пять лет с даты выдачи.

Обследование будет проводиться только в случае получения организацией лицензии на обучение, продления ранее истекшего заключения, реализации новых программ обучения и изменения количества мест ведения образовательной деятельности и (или) их местонахождения. Таким образом, массовой замены ранее выданных заключений не потребуется.

Если инспекторы ГИБДД в ходе обследования найдут несоответствия учебно-материальной базы требованиям, то повторная проверка будет проводиться в течение шести месяцев, и осуществляться она будет только в части выявленного несоответствия.

Информация об автошколах, которые согласуют программы обучения и получат заключения о соответствии материальной базы, будет размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции.

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# автошколы

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