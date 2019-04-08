Тюменская область - лидер рейтинга эффективности госзакупок

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Тюменская область – среди лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации по итогам 2018 года.

Оценочный рейтинг составлен в рамках XV форума-выставки "ГОСЗАКАЗ – За честные закупки" в Москве. Тюменская область в очередной раз подтвердила высокий уровень развития системы государственных и муниципальных закупок.

Сохранив лидирующие позиции по показателям "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок", "Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами", "Исполнение контрактов", "Оценка организационной инфраструктуры муниципальных закупок", регион признан лидером в новых номинациях: "Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами на муниципальном уровне", "Оценка осуществления закупочных процедур". По всем остальным показателям региону присвоен высший уровень эффективности.

Высокое положение Тюменской области стало результатом проводимой на постоянной основе работы по совершенствованию системы контрактных отношений в регионе, оптимизации, повышению эффективности государственных и муниципальных закупок.