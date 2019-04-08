  • 8 апреля 20198.04.2019понедельник
  • USD65,4072
    EUR73,4392
  • В Тюмени 14..16 С 7 м/с ветер южный

Тюменская область - лидер рейтинга эффективности госзакупок

Экономика, 09:13 08 апреля 2019

forum-goszakaz.ru

Тюменская область – среди лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации по итогам 2018 года.

Оценочный рейтинг составлен в рамках XV форума-выставки "ГОСЗАКАЗ – За честные закупки" в Москве. Тюменская область в очередной раз подтвердила высокий уровень развития системы государственных и муниципальных закупок.

Сохранив лидирующие позиции по показателям "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок", "Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами", "Исполнение контрактов", "Оценка организационной инфраструктуры муниципальных закупок", регион признан лидером в новых номинациях: "Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами на муниципальном уровне", "Оценка осуществления закупочных процедур". По всем остальным показателям региону присвоен высший уровень эффективности.

Высокое положение Тюменской области стало результатом проводимой на постоянной основе работы по совершенствованию системы контрактных отношений в регионе, оптимизации, повышению эффективности государственных и муниципальных закупок.

﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# госзаказ , госзакупки , контракт , рейтинг , экспертиза

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:08 08.04.201960 лет назад получена первая тюменская нефть
09:13 08.04.2019Тюменская область - лидер рейтинга эффективности госзакупок
20:37 07.04.2019Армизонский пекарь приобретет новое оборудование благодаря господдержке
14:12 07.04.2019Уватский район готовится добывать и перерабатывать торф