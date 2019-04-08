Резервисты "Тюмени" забрали главный трофей "Уральской весны"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Дублеры ФК "Тюмень" стали победителями предсезонного футбольного турнира "Уральская весна", сообщает пресс-служба клуба.

На домашнем поле команда Евгения Маслова поочередно обыграла соперников из Тобольска (2:1), Кургана (1:0) и Перми (4:2).

К заключительному туру резервисты "Тюмени" и футболисты пермской "СДЮСШОР" подошли без потерь. Однако интриги с победителем не вышло. Тюменцы в первом тайме показали почти идеальную реализацию моментов, отправив в ворота 33-летнего Максима Чадова четыре мяча. Особо красив был гол Артёма Докучаева. Также точными ударами отметились его партнеры Азат Калиев, Иван Рыбко и Владислав Башинский.

Примечательно, что у гостей до перерыва тоже были четыре реальных возможности отличиться. Дважды хозяев спас от гола вратарь Алексей Усольцев. Еще раз Даниил Удальнов простил соперников, пробив мимо цели. А вот Александр Мелехов своим шансом воспользовался – 4:1.

После перерыва команды забыли о воротах. Лишь на последней минуте матча тюменцы на ровном месте получили пенальти, который уверенно реализовал Артур Шакиров.

В другом матче дня курганский "Тобол" был сильнее "Тобола" из Тобольска – 3:1.

Обладатели индивидуальных наград: лучший вратарь – Александр Тереня ("Тобол", Тобольск), лучший защитник – Дмитрий Чаадаев ("СДЮСШОР"), лучший полузащитник – Артём Докучаев ("Тюмень-дубль")