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Предложений о развитии добровольчества ждут от жителей региона

Общество, 13:04 08 апреля 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Задать вопросы, высказать предложения по вопросам добровольчества (волонтерства), а также дать оценку социально-экономическим эффектам внедрения стандарта в регионе могут жители Тюменской области на официальном портале органов власти, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Вкладка "Обратная связь" появилась в разделе "Добровольческое движение".

Она создана для обратной связи, предусматривающей оценку результатов внедрения стандарта и механизмов поддержки, а также деятельности ответственного лица добровольцами, СО НКО и другими организаторами добровольческой деятельности на основе принципов всеобщей доступности и открытости.

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# волонтерство , Дворец "Пионер"

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