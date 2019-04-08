Предложений о развитии добровольчества ждут от жителей региона

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Задать вопросы, высказать предложения по вопросам добровольчества (волонтерства), а также дать оценку социально-экономическим эффектам внедрения стандарта в регионе могут жители Тюменской области на официальном портале органов власти, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Вкладка "Обратная связь" появилась в разделе "Добровольческое движение".

Она создана для обратной связи, предусматривающей оценку результатов внедрения стандарта и механизмов поддержки, а также деятельности ответственного лица добровольцами, СО НКО и другими организаторами добровольческой деятельности на основе принципов всеобщей доступности и открытости.