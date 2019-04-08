Малышу, упавшему с высоты в Тюмени, оказывают необходимую помощь
Четырехлетнему ребенку, который упал с высоты на ул. Муравленко в Тюмени 7 апреля, оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.
Вызов поступил в 16 часов 16 минут. Бригада медиков прибыла в 16 часов 24 минуты.
"Оказав экстренную медицинскую помощь четырехлетнему ребенку, медики доставили его в ОКБ №2. Состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Врачи борются за жизнь маленького тюменца, оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — рассказала Александра Малыгина.
Напомним, вечером 6 апреля на ул. Амурской с большой высоты выпала девочка-подросток. Сейчас за ее жизнь борются врачи.
Инна Пахомова