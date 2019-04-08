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Малышу, упавшему с высоты в Тюмени, оказывают необходимую помощь

Происшествия, 10:52 08 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четырехлетнему ребенку, который упал с высоты на ул. Муравленко в Тюмени 7 апреля, оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Вызов поступил в 16 часов 16 минут. Бригада медиков прибыла в 16 часов 24 минуты.

"Оказав экстренную медицинскую помощь четырехлетнему ребенку, медики доставили его в ОКБ №2. Состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Врачи борются за жизнь маленького тюменца, оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — рассказала Александра Малыгина.

Напомним, вечером 6 апреля на ул. Амурской с большой высоты выпала девочка-подросток. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Инна Пахомова

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# дети , медицинская помощь , падение с высоты

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