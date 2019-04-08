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В Тюмени врачи борются за жизнь девочки, упавшей с большой высоты

Происшествия, 10:19 08 апреля 2019

sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Девочке-подростку, выпавшей с большой высоты в Тюмени 6 апреля, врачи оказывают всю необходимую помощь. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Вызов поступил в 20 часов 1 минуту. Бригада скорой помощи прибыла в 20 часов 6 минут. Ребенка доставили в ОКБ № 2. Врачи диагностировали серьезную сочетанную травму. В экстренном порядке по жизненным показаниям нейрохируги провели операцию", — поделилась Александра Малыгина.

По информации регионального департамента здравоохранения, подросток находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких в медикаментозном сне. Врачи оценивают состояние как тяжелое, но стабильное. Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, несовершеннолетняя выпала с большой высоты на ул. Амурской вечером 6 апреля.

Инна Пахомова

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# дети , медицина , несовершеннолетние , падение с высоты

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