Книги помогают викуловскому хореографу побеждать на конкурсах

| Фото: Викуловский ДК | Фото: Викуловский ДК

Книги советских хореографов из библиотеки Дома культуры помогают создавать композиции, которые получают награды международного уровня.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила хореограф Викуловского ДК Елена Шубина.

"Так создавалась композиция "Дедупхали", - отметила она. - Это грузинский танец. Чтобы поставить его, мне пришлось перелопатить немало литературы. Подробно узнать традиции, обряды грузин, в частности, как происходит обряд сбора невесты на свадьбу. Для этого мы сшили 15-метровую фату, которая легла в основу танца".

Именно эта хореографическая композиция получила диплом первой степени на Международном фестивале-конкурсе "Золотые купола" в Тобольске 3-5 апреля. В 2018 году на международном конкурсе в Омске грузинский танец от викуловских танцоров был отмечен Гран-при.

В это раз в Тобольске на "Золотые купола" съехались танцоры и вокалисты со всей России, Казахстана, Беларуси, Кубы и Бразилии. Всего более 1,5 тыс. участников.

Викуловские танцоры пополнили копилку достижений сразу в двух номинациях: "Народный танец" и "Эстрадный танец". Помимо грузинской композиции диплом первой степени получил танец "Плетень", вторыми артисты стали с композициями "Шкатулка" и "Парфюмер".

| Фото: Викуловский ДК | Фото: Викуловский ДК

По словам Елены Шубиной, зачастую на масштабных культурных мероприятиях номера повторяются. Все потому, уверена она, что источником вдохновения для режиссеров и хореографов стал Интернет. Викуловский хореограф 10 лет назад, в начале профессионального пути, решила использовать в работе книги. Сюжет постановки, костюмы, украшения - все это она создает самостоятельно.

"Костюмы придумываю сама, из Интернета ничего не беру, потому что многие, участвуя в фестивалях, выходят на сцену одинаковые. Вместе со швеей шьем костюмы, добавляем украшения и выходит качественно, неповторимо. Это тоже помогает нам одерживать победы на конкурсах", - поделилась Елена Шубина.

Около 80 человек занимаются хореографией у Елены Шубиной. В основном это дети от 7 до 18 лет. Есть отдельная группа ритмики для дошколят.

"Каждая группа успешная, - замечает викуловский хореограф. - За три месяца мы уже успели принять участие в трех конкурсах и получить грамоты и дипломы. Все это благодаря стараниям и усилиям наших юных артистов, которые любят выходить на сцену и дарить свое мастерство зрителям".

Анжела Лебедева