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Выставка "Интеркосмос" откроется в Заводоуковске

Общество, 10:41 09 апреля 2019

https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

Выставка "Интеркосмос" откроется в Заводоуковском краеведческом музее 12 апреля, начало в 10 часов, сообщают организаторы.

Выставка будет освещать историю создания серии почтовых марок 70–80-х годов советской эпохи из фондов Заводоуковского краеведческого музея, посвященных освоению космоса.

Посетители смогут окунуться в мир космической филателии – это один из видов тематического коллекционирования, главной темой которого является освоение человеком космического пространства. К примеру, в экспозиции можно будет увидеть марку почтовую "12 апреля – День космонавтики" 1984 года, марку "150 суток на борту орбитального комплекса" 1984 года, марку "15 лет космической эры" 1972 года и другие.

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# выставка , День космонавтики , Заводоуковск , марки

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