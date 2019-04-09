Выставка "Интеркосмос" откроется в Заводоуковске

| Фото: https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

Выставка "Интеркосмос" откроется в Заводоуковском краеведческом музее 12 апреля, начало в 10 часов, сообщают организаторы.

Выставка будет освещать историю создания серии почтовых марок 70–80-х годов советской эпохи из фондов Заводоуковского краеведческого музея, посвященных освоению космоса.

Посетители смогут окунуться в мир космической филателии – это один из видов тематического коллекционирования, главной темой которого является освоение человеком космического пространства. К примеру, в экспозиции можно будет увидеть марку почтовую "12 апреля – День космонавтики" 1984 года, марку "150 суток на борту орбитального комплекса" 1984 года, марку "15 лет космической эры" 1972 года и другие.