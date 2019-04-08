В Тюмени стартовал конкурс для добрых и активных людей "Социальная звезда-2019"

| Фото: cftyumen.ru | Фото: cftyumen.ru

Прием заявок на конкурс "Социальная звезда-2019" стартовал в Тюмени, сообщает Благотворительный фонд развития города.

У конкурса три номинации, подать заявку может любой житель города. Номинация "Бизнес во благо" - для предпринимателей, людей из любой сферы коммерческой деятельности, занимающихся благотворительностью. "Шире круг" выберет лучших из тех, кто сумел сплотить людей вокруг на добрые дела. "Щедрая душа" - номинация для тюменцев, которые собственными силами делают добрые дела: помогают попавшим в беду, одиноким пенсионерам, облагораживают придомовые территории или садят деревья.

Представить участника, на одну или несколько номинаций, может любой человек, группа людей, любая организация, независимо от формы собственности.

По словам организаторов, конкурс призван рассказать о людях неравнодушных и деятельных. Они проявляют инициативу, становятся во главе общественных объединений граждан, решая проблемы благоустройства по месту жительства, защищая права обездоленных, организуя досуг детей и взрослых. Эти люди не получают и не ждут вознаграждения за свой труд и поэтому достойны общественного признания на самом высоком уровне.

Для участия необходимо заполнить форму заявки и отправить ее до 10 мая по электронной почте info@cftyumen.ru либо принести лично (г. Тюмень, ул. Малыгина, 51/4). В заявке следует описать проблему, то, как она была решена, какие изменения в жизни людей или города произошли благодаря активности людей. Можно приложить отзывы получателей помощи, участников совместной общественно-полезной деятельности, публикации в СМИ, фотографии, письма поддержки.