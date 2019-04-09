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Коллекцию Ливадийского древлехранилища можно увидеть в музее Словцова

Общество, 09:35 09 апреля 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте

Выставка "Коллекция Ливадийского древлехранилища" откроется в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 9 апреля в 16 часов, сообщают организаторы.

В коллекции представлены оригинальные документы и фотографии, предметы нумизматики, сфрагистики, церковного обихода XVII – XX веков. Посетители увидят первую полную печатную Библию на Руси, государственную печать в кустодии, набедренник духовника императора Александра I, орден св. Георгия, наперстный крест и многое другое.

Кульминация выставки – оригинальные фотографии членов царских семей, рассказ о духовной жизни святой царской семьи, воплотившей в себе все лучшее в деле царского служения.

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# выставка , коллекция , музей Словцова

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