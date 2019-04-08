В Тюмени эксперты обсудят, каким должен быть бренд экологически чистой продукции

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Клуб экспертов "Сибинформбюро", посвященный теме разработки "зеленого бренда" Тюменской области, пройдет 10 апреля в Тюмени по адресу ул. Геологоразведчиков, 28 А. Начало в 16 часов.

Напомним, поручение создать "зеленый" бренд экологически чистой продукции дал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. В производстве подобных товаров должны применяться только безопасные для здоровья технологии. По оценкам экспертов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году.

В заседании примут участие заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Участники обсудят, какие предприятия готовы к созданию подобной продукции, как сформировать у потребителей новую культуру потребления продуктов, кто имеет право на использование маркировки "эко" в своих товарах, как быть с недобросовестными производителями, что необходимо сделать для популяризации и продвижения тюменских продуктов на экспорт, какая поддержка требуется сельхозпроизводителям.

В обсуждении примут участие чиновники, общественные деятели и непосредственно сельхозпроизводители.