Артисты Вагая отправятся в села на новом автоклубе

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Артисты Вагая отправятся с концертами в отдаленные села района на новом, современном автоклубе, который поступил по программе национального проекта "Культура".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил первый заместитель главы администрации Вагайского района Александр Сафрыгин.

"114 населенных пунктов насчитывается в районе. 29 сельских клубов плюс районный. Множество сел, которые необходимо охватывать культурной программой. Так мы и попали в федеральную программу. Этот автоклуб находится на базе КамАЗа и позволяет проводить культурно-массовые и агитационные мероприятия на любой доступной для проезда территории, в местах отдыха, на открытых площадках и так далее", - рассказал он.

По словам Александра Сафрыгина, автоклуб трансформируется за 20-30 минут. В нем есть звуковое, световое и мультимедийное оборудование с автономным источником электропитания.

Будет налажена работа, в первую очередь, с отдаленными деревнями, там, где нет сельских клубов, добавляет он. Некоторые села находятся от районного центра в 130 км.

"Коллективы на автоклубе будут выезжать с концертами к 9 мая, затем отправятся в поля, начнется посевная кампания. Будут выступать перед земледельцами. Летом пройдут дни сел, деревень, в этот раз они будут проходить в рамках юбилея области", - отметил Александр Сафрыгин.

Автоклуб для Вагайского района приобретен в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Стоимость КамАЗа – 5 млн 300 тыс. рублей, 1,5 млн – оборудование.

Мобильные культурные центры в 2019 года появятся в Викуловском, Вагайском и Ишимском районах.

С 2020 по 2024 годы автоклубами будут дополнительно оснащены не менее пяти учреждений культуры в муниципальных районах Тюменской области.

Анжела Лебедева