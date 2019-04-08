Тринадцать тысяч жителей и гостей Ишима посетили уникальную выставку "Сирийский перелом"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 13 тыс. жителей и гостей Ишима посетили передвижную выставку трофейного оружия и военной техники "Сирийский перелом" 8 апреля.

На уникальный музей пришли посмотреть военнослужащие, члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, участники боевых действий, представители военно-патриотических организаций, волонтеры, юнармейцы, учащиеся, студенты и жители города.

Ишимцам представили образцы военной техники, захваченной у сирийских боевиков: танк T-55, БМП ACV-15 и БТР ОТ-64, бронеавтомобиль HMMWV M1151 и Panthera F9, бронеавтомобиль HMMWV M1151 и "RG-31" Nyala, бронеавтомобиль "YPG Eagle Head", самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU, бронеавтомобиль "Grand Tiger" и "Toyota Land Cruiser", тоннельная машина XCMG, автомобиль смертника (Джихад-мобиль).

"Мне больше всего понравились танки, рассказы об их броне и орудиях. Почерпнул для себя много нового и интересного. И еще, это настоящие боевые машины, на танках были отметины от пуль", - поделился впечатлениями ишимец Сергей Русаков.

Кроме того, были показаны работы военных художников и фотографов, экспозиция РБХ защиты, экспозиция инженерных войск и другие.

Также в составе агитпоезда работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. В Ишиме его посетили 518 человек, из них 117 проявили заинтересованность в службе, а 28 уже подали заявления.

"Наша задача - проинформировать всех граждан, которые интересуются о возможности, порядке прохождения, льготах и социальных гарантиях военнослужащих по контракту, а также условиях прохождения в той или иной воинской части как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, там, где находятся наши военные базы", - подчеркнул начальник пункта Евгений Кильдюшев.

Передвижная военно-патриотическая акция "Сирийский перелом", представляющая собой выставку трофейной техники и вооружения боевиков и российского оружия, размещенного на железнодорожных платформах и вагонах, стартовала 23 февраля из Москвы и завершится 28 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тыс. км, сделав остановки в 60 городах России.

Инна Кондрашкина