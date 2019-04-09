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9 апреля в Тюмени переменная облачность, ветрено

Общество, 07:30 09 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +12 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 9 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность в течение дня: солнечно будет до 11-12 часов, после обеда небо нахмурится, но обойдется без осадков. Северо-западный ветер перейдет в Северо-восточный, скорость составит 4-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня 756-761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 57-81 %. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня, малая геомагнитная буря ожидается около 11 часов.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 33 минуты. Долгота дня сегодня 13 часов 46 минут.

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# весна , ветер , погода в Тюмени

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