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Перед открытием сезона полицейские региона проверяют охотников

Общество, 11:25 09 апреля 2019

пресс-служба МО МВД РФ "Тюменский" | Фото: пресс-служба МО МВД РФ "Тюменский"

Оружейников в д. Нариманова проверил участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" Павел Москвин в преддверии открытия весенней охоты.

Граждане, владеющие оружием, должны иметь соответствующие лицензии на зарегистрированное оружие и боеприпасы. Оружие необходимо хранить в запирающемся на замок сейфе или металлическом ящике из высокопрочного материала. Посторонние лица не должны иметь доступ к месту хранения, напоминает пресс-служба МО МВД РФ "Тюменский".

Полицейский проверил документы, соответствие моделей, количества, серий и номеров оружия, а также калибра патронов и их количества. По результатам проверки сотрудник составил акт обследования. Документ составляется в двух экземплярах, один из которых по завершению проверки вручается гражданину. Майор полиции отметил, что владельцы оружия в этом селе традиционно ответственно относятся к делу. Нарушений не выявлено.

Полицейские Тюменской области призывают владельцев оружия проверить срок действия соответствующих документов и правильность хранения.

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# весенняя охота , оружие , охота , полиция

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