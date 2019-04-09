Изобразить здоровый образ жизни просит тюменцев Роспотребнадзор

Конкурс «Питание и здоровье-2019» | Фото: "Стальной характер" Конкурс «Питание и здоровье-2019» | Фото: "Стальной характер"

Конкурс "Питание и здоровье-2019" объявил региональный Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Визуализировать здоровый образ жизни приверженцев просят на фотографиях, презентациях, рисунках, поделках.

Работы принимают до 15 мая в областном Центре гигиены и эпидемиологии (ул. Холодильная, 57, каб. 10) или в электронном виде на адрес: ob@fguz-tyumen.ru. Конкурсантами могут стать жители Тюменской области, в том числе коллективы и организации.

Конкурсную работу необходимо описать: дополнить образ рекомендацией или советом о здоровом питании, рассказать, как правильно выбирать в магазине продукты, как их хранить. Можно даже поделиться рецептом вкусного и полезного блюда, дополняют организаторы. Первые рисунки уже поступают на конкурс, сообщили в Роспотребнадзоре области.

К творческому труду обязательно приложить анкету. Итоги подведет интернет-голосование. До 25 мая жюри объявит трех победителей. Вознаградят за труды гаджетами, пообещали организаторы.

Ирина Ромашкина