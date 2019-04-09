  • 9 апреля 20199.04.2019вторник
  • USD65,3498
    EUR73,3617
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северо-западный

Изобразить здоровый образ жизни просит тюменцев Роспотребнадзор

Общество, 11:14 09 апреля 2019

"Стальной характер" Конкурс «Питание и здоровье-2019» | Фото: "Стальной характер"

Конкурс "Питание и здоровье-2019" объявил региональный Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Визуализировать здоровый образ жизни приверженцев просят на фотографиях, презентациях, рисунках, поделках.

Работы принимают до 15 мая в областном Центре гигиены и эпидемиологии (ул. Холодильная, 57, каб. 10) или в электронном виде на адрес: ob@fguz-tyumen.ru. Конкурсантами могут стать жители Тюменской области, в том числе коллективы и организации.

Конкурсную работу необходимо описать: дополнить образ рекомендацией или советом о здоровом питании, рассказать, как правильно выбирать в магазине продукты, как их хранить. Можно даже поделиться рецептом вкусного и полезного блюда, дополняют организаторы. Первые рисунки уже поступают на конкурс, сообщили в Роспотребнадзоре области.

К творческому труду обязательно приложить анкету. Итоги подведет интернет-голосование. До 25 мая жюри объявит трех победителей. Вознаградят за труды гаджетами, пообещали организаторы.

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здоровый образ жизни , конкурс , Роспотребнадзор , Управление Роспотребнадзора , центр гигиены и эпидемиологии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 09.04.2019Тюменские производители выпускают полезную еду, убедился Роспотребнадзор
11:25 09.04.2019Перед открытием сезона полицейские региона проверяют охотников
11:14 09.04.2019Изобразить здоровый образ жизни просит тюменцев Роспотребнадзор
11:03 09.04.2019Роботизированные операции на лор-органах будут проводить тюменские хирурги