Набрызг и неогобелен от Алены Изотовой представлены на выставке

| Фото: из группы "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" ВКонтакте | Фото: из группы "Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень" ВКонтакте

Персональная выставка художницы и педагога Алены Изотовой, работающей в технике неогобелен и набрызг, открылась в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 8 апреля, сообщает Информационно-библиотечный центр для молодежи.

На выставке представлено 26 работ в разных техниках: набрызг, неогобелен, маслом в стиле импрессионизм.

Алена Изотова одной из первых в Тюмени стала работать в технике неогобелен. Пряжа в этом случае для художника сродни краскам, а нитки воплощают живой материал, из которого рождаются необычные объекты искусства.

Художница провела экскурсию по своей выставке и ответила на вопросы присутствующих. Она рассказала о своих первых шагах в живописи, о различиях в техниках, которые использует в произведениях, об источниках вдохновения для новых работ, а также об особенностях картин, выполняющих функцию арт-терапии. Член Союза художников СССР Юрий Рыбьяков высоко оценил колористику картин Алены Изотовой.

Вниманию гостей была представлена и другая грань творческого направления – дизайнерские броши, выполненные из текстиля, кожи и меха. Алена Изотова поделилась секретами работы стилиста-имиджмейкера.

Выставка работ Алены Изотовой в Информационно-библиотечном центре для молодежи проработает до 30 мая. Вход свободный.