Тюменский школьник победил в олимпиаде Национальной технологической инициативы

| Фото: nti-contest.ru | Фото: nti-contest.ru

Победу в олимпиаде Национальной технологической инициативы (НТИ) одержал тюменец Иван Кузнецов. Десятиклассник областной физико-математической школы вошел в число лидеров профиля "Когнитивные технологии".

Как сообщают организаторы олимпиады на официальном сайте, в ходе второго отборочного этапа профиля "Когнитивные технологии" участникам нужно было оценить различные характеристики человеко-машинного комплекса на примере интерфейса мозг-компьютер: качество сигналов отдельных каналов по результатам записи электроэнцефалограммы, стабильность внимания оператора работающего в интерфейсе мозг-компьютер на базе когнитивного вызванного потенциала и так далее.

На заключительном этапе участникам досталась задача дистанционного управления объектом по заданному маршруту с несколькими сегментами, прохождение которых требует разных качеств и навыков оператора.

НТИ — программа глобального технологического лидерства России к 2035 году. Олимпиада проходит в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал. Финалисты работают с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные на отборочных этапах знания.

Интеллектуальное состязание проводится по 19 профилям, 15 из которых вошли в перечень олимпиад школьников, победители и призеры которых получат льготы к поступлению в вузы. Лидеры остальных профилей получат дополнительные баллы при поступлении в вузы-организаторы олимпиады.

Кроме того, победители смогут участвовать в заключительном этапе олимпиады НТИ следующего учебного года без прохождения отборочных этапов, а главное — станут частью российского инженерного сообщества, получат возможность поехать на форум "Проектория", на инженерную смену в "Сириус", принять участие в различных стажировках за рубежом и на предприятиях в России.

Дарья Казакова