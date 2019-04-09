Тюменские туристические маршруты презентовали в Екатеринбурге

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменские туристические маршруты презентовали на международной выставке "Лето-2019". Особый акцент на выставке, проходившей 5-6 апреля в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге, был сделан на проектах в сфере промышленного туризма, сообщает Агентство туризма и продвижения региона.

Тур "Черное золото Сибири" представил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев. Проект запустили в 2018 году. Тюменская область традиционно ассоциируется с нефтью и газом, и это конкурентное преимущество можно успешно использовать для развития туризма. В ходе экскурсионного тура "Черное золото Сибири" туристы прикоснутся к истории освоения нефтегазовой столицы России.

Маршрут представляет интерес для взрослых и детей. Промышленный туризм в целом и данный проект в частности – хорошая возможность для школьников ознакомиться с востребованными специальностями в сфере ТЭК. Для этого в рамках маршрута разработана специальная профориентационная программа для школьников 8-11 классов.

"Мало кто знает, как добывают нефть, как происходило освоение Тюменского Севера. Тур должен стать визитной карточкой Тюменской области и привлечь туристов. Сегодня в мире уже есть опыт проведения интерактивных туров с погружением в отрасль, например, туристы едут добывать золото на Аляску, в Австралию, в Швейцарию. Тюменская область, как нефтяной край, должна использовать свой потенциал, тем более что туристы проявляют к этому большой интерес", — отметил Андрей Пантелеев.

Кроме того, на заседании межрегионального совета по развитию детского и молодежного туризма в Уральском федеральном округе Тюменская область презентовала национальный проект "Императорский маршрут" в рамках проекта "Живые уроки". Проект реализуется с 2015 года. В конце 2018 года Тюменская область стала 39-ым регионом, подключившимся к проекту.