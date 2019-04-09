Шагающий автобус прошел по Викулово

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Четыре отряда юных инспекторов движения Викуловского района приняли участие в областной профилактической акции "Шагающий автобус", сообщает администрация муниципалитета.

Получив от сопровождающих все необходимые инструкции и напутствия, "Шагающий автобус" прошел путь по маршруту через ул. Карла Маркса, Кирова, Чапаева, Ленина по участкам дорог, которыми чаще пользуются дети.

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

По пути следования ребята делали остановки, чтобы вспомнить правила перехода проезжей части по пешеходному переходу и правила перехода проезжей части по сигналам светофора, также обсудили правила поведения на остановке. Даже обнаружили нарушителей правил дорожного движения, сразу же разобрав, в чем они неправы и к каким серьезным последствиям может привести их беспечность.

В этот же день проследовал по безопасному пути и "Шагающий автобус" школьников из с.Озерное.