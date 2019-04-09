Шагающий автобус прошел по Викулово
Четыре отряда юных инспекторов движения Викуловского района приняли участие в областной профилактической акции "Шагающий автобус", сообщает администрация муниципалитета.
Получив от сопровождающих все необходимые инструкции и напутствия, "Шагающий автобус" прошел путь по маршруту через ул. Карла Маркса, Кирова, Чапаева, Ленина по участкам дорог, которыми чаще пользуются дети.
По пути следования ребята делали остановки, чтобы вспомнить правила перехода проезжей части по пешеходному переходу и правила перехода проезжей части по сигналам светофора, также обсудили правила поведения на остановке. Даже обнаружили нарушителей правил дорожного движения, сразу же разобрав, в чем они неправы и к каким серьезным последствиям может привести их беспечность.
В этот же день проследовал по безопасному пути и "Шагающий автобус" школьников из с.Озерное.