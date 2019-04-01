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В Тюмени стартует викторина "Улицы Победы"

Общество, 14:36 10 апреля 2019

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Викторина "Улицы Победы", посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стартует в Тюмени.

Открытый городской конкурс продлится с 8 по 20 апреля, заявки на участие принимаются до 12 апреля, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

В викторине могут принять участие обучающиеся 7-10 классов, воспитанники детских юношеских центров и учреждений дополнительного образования детей Тюмени, как персонально, так и коллективами. Для участия необходимо отправить заявку до 12 апреля по адресу: Тюмень, ул. Судоремонтная, 1 а, МАУК ЦКиТ "Тюмень" ОСП "ДК "Водник", e-mail: dkvodnik@mail.ru.

Вопросы викторины будут отправлены после подачи заявки. Чтобы правильно ответить на них, участникам предстоит внимательно изучить информацию об улицах Тюмени, названных в честь земляков-героев, участвовавших в Великой Отечественной войне и отдавших свою жизнь за светлое будущее.

Ответить на вопросы участникам необходимо до 17 апреля на электронную почту dkvodnik@mail.ru. Торжественное мероприятие по награждению победителей викторины состоится 20 апреля в 13 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1 а). Будут отмечены победители и призеры конкурса, а участники, не занявшие призовые места, получат дипломы.

Ознакомиться с положением можно здесь. Подробности по телефонам: (3452) 45-93-44, 45-47-26, 45-47-29.

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# викторина , День Победы , конкурс

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