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ТюмГУ и правительство Ямала подписали соглашение о сотрудничестве

Общество, 13:07 10 апреля 2019

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Ректор ТюмГУ и губернатор ЯНАО подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума "Арктика – территория диалога", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Соглашение, подписанное Валерием Фальковым и Дмитрием Артюховым, дает старт новому этапу сотрудничества в сфере науки, инноваций, образования, развития цифровой экономики.

"Освоение Арктики – один из приоритетов научно-технологического развития России. Важно, что сегодня мы синхронизируем усилия и отстраиваем взаимодействие со знаковой территорией, с Ямало-Ненецким автономным округом. У нас достигнуто взаимопонимание по всем вопросам от кооперации в научных исследованиях в рамках межрегионального НОЦ до развития непрерывных траекторий подготовки кадров для округа и поддержки талантливой молодежи", – рассказал ректор ТюмГУ.

Соглашение закрепляет принципы стратегического партнерства и взаимных обязательств в целях создания и развития межрегионального научно-образовательного центра Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (НОЦ) на основе интеграции университетов и научных организаций, а также их кооперации с реальным сектором экономики.

Стороны договорились развивать исследования в области агробиотехнологий, оценки ресурсов и качества окружающей среды на базе Субарктической полевой станции в районе Надыма с привлечением к научной работе ведущих российских и зарубежных ученых. Особое внимание в соглашении уделено сотрудничеству по развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа на основе взаимодействия с Региональным центром "Новое поколение" Тюменской области, созданным на базе ТюмГУ совместно с образовательным фондом "Талант и Успех".

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# Арктический форум , Валерий Фальков , Дмитрий Артюхов , НОЦ , правительство ЯНАО , соглашение , ТюмГУ

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