Ямальские волонтеры представят тюменский регион на параде Победы в Москве

| Фото: из группы "Волонтеры Победы" ВКонтакте | Фото: из группы "Волонтеры Победы" ВКонтакте

Две жительницы Нового Уренгоя Эмилия Чалик и Ульяна Лабутина, победившие во Всероссийском конкурсе добровольцев "Послы Победы", примут участие в организации Парада Победы и Бессмертного полка в Москве, сообщает информационное агентство "Север-Пресс".

По итогам конкурса "Послы Победы" девушки вошли в состав добровольческого корпуса, который будет принимать участие в организации главных событий Дня Победы. Ульяна Лабутина планирует прошагать с Бессмертным полком с портретом прадеда Ивана Вяткина, который попал в плен к немцам в Германии.

Эмилия Чалик намерена нести портрет прабабушки, которая ребенком оказалась среди узников фашистских концлагерей. Ее вывезли в Германию последним составом в 1943 году.

С 5 по 11 мая девушек ждет обучение с привлечением экспертов, общение с ветеранами-героями событий Великой Отечественной войны, а также им вручат фирменную экипировку волонтера Победы.

В 2019 году тюменские добровольцы не поедут на праздничные мероприятия в Москву. "От нашей области в конкурсе участвовали достойные ребята. Но они уже ездили раньше, поэтому главный штаб отдал предпочтение тем регионам, ребята из которых еще не принимали участие в парадах", — рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" в Тюменском региональном отделении всероссийского движения "Волонтеры Победы".

Отметим, на всероссийский конкурс "Послы Победы" поступило более 4 тыс. 500 заявок, экспертная комиссия назвала имена 140 волонтеров из разных регионов страны.

Инна Пахомова